¡Peligro! Francisco Álvarez sufre nueva fractura aunque espera volver esta temporada

Durante la noche de este miércoles, Francisco Álvarez recibió un pelotazo en el dedo meñique de la mano izquierda, y de acuerdo a Anthony DiComo, reportero de MLB.com., el cátcher sufrió una fractura en ese dedo pero aún espera poder jugar a finales de esta temporada.

El nativo de Venezuela ya se encontraba en una situación complicada, cuando sufrió un esguince en el pulgar derecho hace poco más de una semana, tras ese inconveniente, se informó de que necesitaría cirugía para corregirla en algún momento, sin embargo, el tiempo de recuperación de esa operación es de seis a siete semanas, lo que le llevaría hasta bien entrado octubre si se la hicieran ahora. Por esa razón tanto él como los propios Mets de Nueva York, decidieron retrasar el procedimiento hasta culminar el torneo, ya que intenta descansar lo suficiente como para jugar.

Francisco Álvarez, previos problemas

Como parte de su rehabilitación, Álvarez fue asignado al Syracuse Mets, sucursal Triple A de los Metropolitanos; en su primer turno de la noche ligó doble, mientras en el segundo se embasó y luego fue golpeado, siendo retirado por un corredor emergente.

A pesar de la fractura, Francisco Javier cree que puede volver al campo este año. Tal vez eso sea posible, pero nadie sabe qué tipo de producción pueda conseguir con un esguince en el pulgar de la mano derecha y una fractura en el meñique de la otra mano; quizá pueda recuperarse un poco, pero sólo queda un mes de temporada regular.

Este año durante 56 partidos en la MLB tiene línea ofensiva de .265 en promedio de bateo, .349 en porcentaje de embasado, .436 de slugging y .787 de OPS a pesar de un bajón a principios de temporada que le hizo ser enviado a las Menores por un tiempo.

Con él fuera, el mánager Carlos Mendoza tiene a su también paisano Luis Torrens, además de Hayden Senger.