LVBP: Erick Leal ya tiene fecha para unirse a los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas tiene grandes noticias previo a su estreno en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los melenudos estarían recibiendo este lunes 13 de octubre la incorporación de Erick Leal a tres días de la jornada inaugural contra Bravos de Margarita.

El serpentinero estaría llegando al Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, de acuerdo con el reporte del periodista Jesús Ponte. El lanzador se pondrá a disposición en lo que será su segunda presentación con los capitalinos. Su incorporación llega en un momento clave de la pretemporada, cuando el equipo busca afinar detalles y preparar un roster competitivo para la próxima campaña.

Después de generar altas expectativas tras ser cambiado desde los Navegantes del Magallanes, el nativo de Carabobo no rindió lo esperado en el morrito, donde dejó récord de dos victorias y tres reveses, WHIP de 1.78, 36 ponches, 21 boletos y una elevada efectividad de 7.13 en 41.2 innings lanzados en la pasada entrega de la LVBP.

Números de Erick Leal con New York Yankees

Luego de desempeño magistral en la Liga Mexicana de Béisbol, Leal recibió la oportunidad de regresar al sistema MLB y como pelotero de los Yankees de Nueva York. En la temporada 2025, el diestro vio acción en el equipo Triple-A de los neoyorquinos, donde coleccionó marca de ocho triunfos y 10 derrotas, 133 abanicados, 58 pasaportes, WHIP de 1.37 y una efectividad 5.61 en 28 juegos, incluidos 26 aperturas.

Su llegada temprana a los Leones del Caracas es una muestra de compromiso con la franquicia e intención de mejorar su pasada desempeño en la lomita. Antes de su incorporación a los melenudos, el derecho se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores en los últimos años del circuito venezolano. Su participación en los entrenamientos también permitirá ajustar su forma física y técnica, contribuyendo a que el equipo esté en su mejor nivel desde el inicio.