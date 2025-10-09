Osmer Morales quiere lograr esta importante hazaña con Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez son menos los días de pretemporada para los equipos, quienes esperan con muchas ansias subir el telón de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Para los Bravos de Margarita las cosas continúan desarrollándose de gran manera en el Estadio Nueva Esparta, ya que a los entrenamientos se le han sumado figuras destacadas.

Entre esos llamados caballos ya se reportó Osmer Morales, quien para muchos fanáticos insulares es uno de los mejores abridores que tiene no solo el equipo, sino la liga como tal. Y es que el lanzador llegó con muchas ganas de trabajar y de lograr una importante hazaña con la organización.

Osmer Morales apunta al título con Bravos

Con un par de días bajo las órdenes del staff técnico, el de Villa de Cura ha trabajado intensamente para llegar con excelente ritmo al inicio de la campaña, esto sin mencionar que también ha estado apoyando a sus compañeros en el bullpen.

"Estoy bastante contento con lo que logramos el año pasado. Tenemos esa espinita, nos quedamos un poco cortos, pero, con el favor de Dios, estamos trabajando desde el día uno para lograr el campeonato que tanto buscamos", comentó en nota de prensa.

Como algunos recordarán, Osmer Morales llegó a los Bravos de Margarita en 2023 proveniente de los Tigres de Aragua. Desde entonces se convirtió en uno de los líderes del clubhouse, algo que sin duda seguirá consolidándose en esta venidera zafra.

"En el 2023, cuando llegué, fue un año inolvidable. Agarré un nuevo aire, porque antes pensaba qué iba a pasar con mi carrera, pero desde que llegué a Bravos estoy bastante agradecido con la organización, porque mi carrera agarró un poco más de brillo y más confianza", confesó.

Vale recordar que el lanzador de 32 años fue el ganador de la Triple Corona de Pitcheo y del Premio "Carrao" Bracho al Lanzador del Año en la temporada 2023-2024. Pero más allá de esa distinción individual, lo que verdaderamente lo motiva más es alzar el título de liga, algo que casi logra con los insulares en la campaña anterior.

"El año pasado fue excelente. Jugar en casa y con la fanaticada a favor de nosotros es algo sumamente importante. Ahora vengo con ganas de ser campeón, de hacer las cosas bien y dejarlo todo en manos de Dios, él es el único que lo sabe. Vengo a dar el 100% y ayudar al equipo", concluyó Osmer Morales.