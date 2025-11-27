LVBP: Jhostynxon García debutará con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

El gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, Federico Rojas Zabolotnyj, confirmó que el equipo consiguió el permiso de los Medias Rojas de Boston para que el joven jardinero Jhostynxon García vea acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El pelotero se reportará este viernes 28 de noviembre y estará disponible para jugar desde el 5 hasta el 21 de diciembre, un lapso en el que podrá disputar 13 compromisos de la temporada regular.

Un estreno esperado ante los Leones del Caracas

El debut de García está programado para el clásico ante los Leones del Caracas, un escenario ideal para que el prospecto muestre su talento frente a la afición venezolana. La expectativa es alta, pues se trata de un jugador que ya tuvo su primera experiencia en Grandes Ligas durante 2025 y que está catalogado como el prospecto número 85 de todo el beisbol por MLB Pipeline.

Magallanes y su ofensiva en crisis

El Magallanes atraviesa una temporada complicada en el aspecto ofensivo. El equipo ocupa el último lugar en carreras anotadas (145), dobles (39), bases alcanzadas (408), promedio de bateo (.243), porcentaje de embasado (.340) y slugging (.363). Estas cifras reflejan una ofensiva apagada que necesita urgentemente un bate capaz de cambiar el rumbo.

El perfil del prospecto

En su paso por Doble A y Triple A durante 2025, García dejó una línea ofensiva de .267/.340/.470 con 21 jonrones, 17 dobles y 75 carreras impulsadas en 114 juegos. Estos números le valieron el ascenso a las Grandes Ligas, donde aunque tuvo dificultades iniciales (un hit en siete turnos con cinco ponches), dejó claro que su potencial es real y que necesita tiempo de adaptación.