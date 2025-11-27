LVBP: Este bateador de los Leones del Caracas está sobre los .400

Suscríbete a nuestros canales

Harold Castro es el mejor bateador de los Leones del Caracas en por lo menos el último lustro. El “Tren del 23”, tal como nos tiene acostumbrado, está descifrando con facilidad al pitcheo rival en esta campaña y luego de 23 compromisos, mantiene su promedio ofensivo en .409.

Es actualmente el líder bate del torneo. Además, suma 3 vuelacercas, 9 dobles, 17 carreras remolcadas y 21 anotadas. Su OPS está en 1.038.

Si contamos esta campaña, Castro ha bateado muy por encima de .300 en sus últimas cinco participaciones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

.343 en el 2018, .374 en el 2022, .315 en el 2023, .332 en el 2024 y todavía sobre .400 en esta contienda en curso. Eso ubica al patrullero melenudo como uno de los jugadores más productivos de los últimos años en la pelota invernal venezolana.

Aunque los Leones van penúltimos con registro de 15 victorias y 17 derrotas, han fabricado 189 carreras, tercera mayor cantidad en la zafra. Justo en esa producción colectiva, juega un papel fundamental Castro, quien se ha dado a conocer paulatinamente como un bateador de momentos claves.

SIGUE ENCENDIDO

Con 10 juegos menos, compite en todos los departamentos ofensivos de los capitalinos con Yonathan Daza y Wilfredo Tovar, quienes están desde el primer día del torneo.

Antes de la jornada de hoy en Puerto La Cruz, donde Leones visita a Caribes de Anzoátegui, Harold tiene cuatro juegos consecutivos conectando al menos un imparables. En ese período, registra average de .412 con 4 dobles, un jonrón y dos empujadas.