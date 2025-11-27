¡Insólito! Compañeros de equipo se lesionan entre ellos en la Europa League

Suscríbete a nuestros canales

La Cartuja ha sido epicentro de una situación insólita y peculiar: dos compañeros de equipo se lesionan entre ellos tras ir por la misma pelota. Sí, se trata del conocido Isco y Sofyan Amrabat, que disputan con Betis la quinta jornada de la UEFA Europa League ante FC Utrecht.

El drama para ambos se dio en el primer partido del español como titular en su regreso al torneo y en el primer tiempo del compromiso, con una fortísima entrada en un lance de juego.

La secuencia se dio cuando el balón suelto cerca del área rival e Isco intentó controlarlo sin percatarse que el mismo objetivo llevaba Amrabat. que llegó desde atrás. Ambos querían rematar a puerta, pero el malagueño tocó primero la esférica y el marroquí golpeó con fuerza el tobillo derecho de su capitán.

La jugada ocasionó de inmediato que el ex del Real Madrid saliera del campo cojeando, pese a que intentó un tiempo más permanecer en competencia, sin éxito en esa idea porque luego pediría el cambio.

Luego fue Amrabat el que tuvo que salir de la Europa League

Lo de Isco fue el primer mazazo para Betis, que dejaba ir a uno de sus jugadores claves en el once y con una grada sorprendida por lo ocurrido. Sin embargo, no sería el único en darse.

Acto siguiente, unos minutos más sobre, el propio Amrabat también tuvo que abandonar el terreno de juego, dando ingreso a Fornals. Eso sí, las sensaciones con el marroquí parecen menos graves al ver que pudo marcharse caminando por su cuenta.

El caso de Isco preocupa más en el seno de Betis porque la asistencia de los médicos se debió hacer presente para ayudarle a salir y el mismo Manu Fajardo le dio una mano para subir las escaleras, sin poder pisar con su pie derecho.

Finalmente, Betis de completar la victoria llegaría a la suma de 11 puntos y se ubicaría en la cuarta casilla de la tabla de posiciones en esta Europa League, con una unidad menos de los líderes (Lyon, FC Midtjylland y Aston Villa).