Oro invicto: la Selección Nacional de Softbol Femenino conquista los Juegos Bolivarianos

La Selección Nacional de Softbol Femenino cerró con broche de oro su participación en los Juegos Bolivarianos al proclamarse campeona invicta, tras vencer a Perú por nocaut 9-0 en la final. Con este triunfo, el equipo ratifica su hegemonía regional y defiende con éxito el título obtenido en la edición anterior, consolidándose como una de las potencias más sólidas del softbol femenino en América Latina.

Camino perfecto hacia la gloria

El recorrido hacia la medalla dorada fue impecable. La selección nacional no cedió un solo juego durante el torneo, mostrando un nivel de consistencia que refleja tanto la preparación como la calidad individual y colectiva de sus jugadoras.

El primer juego Venezuela se impuso 11 a 4 a República Dominicana, después vapuleó 21-0 a Bolivia, luego ganó 10-2 a Perú, doblegó nuevamente a Dominicana 6-2, a Bolivia le propinó una nueva paliza 20 a 0 y blanquearía también a Perú 7 a 0 el pasado miércoles.

En el juego de la final, nuevamente por la vía del blanqueo superó 9 a 0 a Perú siendo Yakary Molina una de las más destacadas al ligar de 3-2 con cuatro carreras impulsadas.