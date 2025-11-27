Actor venezolano denuncia que solicitan de ayuda económica en su nombre

Suscríbete a nuestros canales

El actor venezolano Pedro Durán denunció que están pidiendo ayuda económica en su nombre, luego de viralizarse un video en redes sociales “vendiendo” café en las calles de Caracas.

Con mucha molestia repudió estas acciones a pesar que, expresó su gratitud a aquellas personas que se preocuparon por él. “Agradezco inmensamente a quienes envían sus bendiciones, su amor y sus recuerdos conmigo y mis personajes”, escribió.

Pedro Durán no está en la indigencia

A mucha honra, el actor venezolano sentenció que su único oficio es la actuación, profesión que ha ejercido durante décadas. A sus 78 años todavía se mantiene vigente en el teatro y el cine con participaciones estelares.

Pedro Durán confirmó que no vive en la indigencia y defendió a quienes buscan el pan de cada vendiendo café en las calles de Venezuela. Además, aclaró estar estable con un hogar y su familia.

“Gracias a Dios me encuentro en una situación de vida en la que aún trabajo en lo que amo que es actuar. Vivo en mi casa, no vivo en la calle, ni pido limosnas”, destacó en la publicación.

Actor venezolano rechaza titulares amarillistas

En los últimos días se viralizó un video del actor en un puesto de café que causó la conmoción de muchos usuarios, luego de que varios portales de noticia afirmaran que Pedro Durán vendía en las calles para poder subsistir.

Sin embargo, el material fue sacado de contexto porque solo se trataba de un sketch para recordar a uno de sus queridos personajes. La naturalidad con la que lo realizó el video, hizo creer a sus seguidores que de verdad estaba en la indigencia y podría estar solicitando ayuda económica.

“Dicho video ha sido compartido con titulares y textos tendenciosos que ha ocasionado una avalancha de comentarios y republicaciones”, afirmó.

Trayectoria en la televisión venezolana

El primer actor Pedro Durán, conocido por las telenovelas “Las Fiera”, “Estefanía”, “Por Estas Calles”, “El País de las Mujeres” y muchas más, cursó teatro en la escuela T.E.A.

En el canal de la colina obtuvo varias interpretaciones como en "Sol de tentación", "El País de las Mujeres" y "Toda Mujer", donde interpretó al papá de la protagonista, quien era Gabriela Vergara en la piel de Manuela Mendoza Castillo.

Cinco décadas de trayectoria y con 30 películas en su amplio currículo actoral, el criollo es uno de las figuras más respetadas en la televisión.