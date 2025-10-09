Tigres de Aragua planea homenajes especiales para Buddy Bailey

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes 23 de septiembre el beisbol venezolano fue sacudido por una noticia realmente dura y difícil de aceptar. A sus 68 años de edad, falleció en suelo estadounidense el legendario Welby "Buddy" Bailey, quien es el manager más legendario en la historia de los Tigres de Aragua, y seguramente el más importante que ha pasado por la LVBP.

Si bien Bailey ya no era dirigente del equipo en el momento de su fallecimiento, no cabe duda de que su legado y su lugar dentro del corazón de la fanaticada tigrera es eterno, por lo que la conmoción ante su partida fue total. Ahora, a una semana del inicio de la temporada 2025/26, sigue estando bien presente en el seno del conjunto aragüeño.

Durante la presentación de la campaña 25/26, Meridiano tuvo la oportunidad de conversar con el gerente deportivo de los Tigres, Víctor Gárate, quien reveló que el equipo tiene en mente una serie de homenajes póstumos que sin duda alguna resaltarán la figura de una persona que dejó huella en la organización.

Tigres de Aragua homenajeará a Buddy Bailey

Mientras estuvo en vida, los Tigres de Aragua homenajearon de gran manera a Buddy Bailey en el José Pérez Colmenares de Maracay, por lo que evidentemente, ante la trágica noticia de su pérdida, era de esperarse que el equipo nuevamente se comportara a su altura, y así será.

En una conversación exclusiva con Meridiano, Víctor Gárate explicó algunos de los homenajes que los bengalíes han preparado para recordar a quien seguramente sea el máximo ídolo de la institución. "Se le va a hacer un mural en el estadio en su honor, y también se le va a hacer un homenaje. Esperemos que el fanático tigrero vaya al estadio a apoyar esto que vamos a hacer", comentó.

Del mismo modo, el gerente deportivo de los Tigres le dedicó unas emotivas palabras a Buddy Bailey, que reflejan la huella que este dejó en nuestra pelota. "Fue lamentable la noticia. Todo el maracayero sabe lo que significó para los Tigres, todos los campeonatos y las alegrías que dio. Esperemos que este año el fanático vaya y apoye a los Tigres de Aragua en honor a Buddy Bailey", añadió.