Así se jugará el Juego de Estrellas de la temporada 2025-26 de la LVBP

Este miércoles 8 de octubre, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) dio a conocer en rueda de prensa los últimos detalles para el arranque de la temporada 2025-26 del circuito rentado, que abrirá el telón en una semana con el Juego Inaugural entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua.

Entre los anunciados llamativos destaca el calendario oficial para la venidera edición, que comenzará desde el 15 de octubre con el duelos larenses y bengalíes y cerrará el 27 de diciembre con el cruce final de la ronda regular entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira.

Además de los 56 partidos que disputarán cada uno de los equipos, el Juego de Estrellas de la LVBP es uno de los platillos fuertes que tendrá el calendario oficial, que se desarrollará el martes 9 de diciembre y regresará con un enfrentamiento ya conocido en el certamen.

Duelo del Juego de Estrellas de la LVBP 2025-26

Después de su exitosa edición en 2023, el Juego de Estrellas se llevará a cabo con el duelo entre Orientales vs Occidentales. Los fanáticos serán protagonistas en esta entrega, ya que serán los encargados de elegir a los peloteros que participarán en el partido.

En la pasada temporada, los mejores jugadores de la liga jugarán el partido de luminarias contra el equipo de Japan Breeze, que terminó en victoria (3-1) para los estrellas de la LVBP con Gabriel Arias como MVP del desafío desde el Estadio Monumental Simón Bolívar.