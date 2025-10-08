Este es el calendario oficial de la temporada 2025-26 de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 8 de octubre se realizó la rueda de prensa para dar a conocer los últimos detalles para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Cardenales de Lara y Tigres de Aragua serán los encargados de abrir el talón de la venidera edición desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, este miércoles 15 de octubre.

Además de ese duelos, la primera jornada se completará el jueves con los duelos: Leones-Bravos, Caribes-Magallanes, Tiburones-Águilas y nuevamente Cardenales-Tigres. Cabe destacar que, la venidera campaña de la pelota criolla celebrará 80 años desde su primera entrega en los diamantes del país.

A una semana de que inicien las acciones, la LVBP presentó el calendario oficial de la temporada 2025-26, que buscará al nuevo monarca venezolano y el anfitrión de lo que será la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Caracas y La Guaira.

Calendario oficial de la temporada 2025-26 de la LVBP

La venidera entrega del circuito rentado dará inició el próximo miércoles 15 de octubre y dará por culminada la ronda regular el 27 de diciembre con el enfrentamiento ente Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira. Todos los equipos disputarán 56 desafíos para un total de 448 juegos combinados entre las ocho novenas durante la fase regular.

Dentro del calendario destacan ocho enfrentamientos entre Leones de Caracas y Navegantes del Magallanes, que abrirán el telón a su eterna rivalidad el próximo 29 de octubre desde el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y tendrá su último duelo el 21 de diciembre en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Asimismo, se llevará a cabo el Festival de Jonrones el próximo 1 de diciembre, mientras que, el Juego de Estrellas está pautado para el martes 9 del mencionado mes.

En sus 80 años de acción, la LVBP rendirá homenaje a la carrera de David Concepción, que es considerado uno de los peloteros venezolanos más destacado que ha pasado en las diamantes tanto en las Grandes Ligas como en la pelota criolla. "Que nuestro Rey David Concepción haya aceptado que este torneo lleve su nombre es algo muy especial por todo lo que significa él para nuestro béisbol", declaró Giuseppe Palmisano, Presidente de la LVBP.