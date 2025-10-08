LVBP: Conoce la fecha de todos los enfrentamientos entre los Eternos Rivales

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) promete emociones desde el primer juego, especialmente para los fanáticos que siguen de cerca a los Eternos Rivales. Como todos los años, los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes volverán a verse las caras en una serie de encuentros que suelen definir gran parte del pulso de la liga y que generan una expectativa especial entre los aficionados de todo el país.

Duelo entre los "Eternos Rivales": Guarden las fechas

Los encuentros entre ambos equipos ya tienen fechas definidas, repartidas a lo largo de la temporada:

Primer juego: Miércoles 29 de octubre en Caracas (7:00 PM)

Segundo juego: Sábado 1 de noviembre en Valencia (5:30 PM)

Tercer juego: Sábado 8 de noviembre en Valencia (5:30 PM)

Cuarto juego: Domingo 9 de noviembre en Caracas (5:00 PM)

Quinto juego: Jueves 13 de noviembre en Valencia (7:00 PM)

Sexto juego: Viernes 5 de diciembre en Caracas (7:00 PM)

Séptimo juego: Miércoles 10 de diciembre en Valencia (7:00 PM)

Octavo juego: Domingo 21 de diciembre en Caracas (5:00 PM)

Estos juegos no solo representan un choque entre dos de los equipos más exitosos de la LVBP, sino que también son una prueba de rivalidad histórica que trasciende las estadísticas. Cada partido es un encuentro de estrategia, talento y pasión, donde cada batazo y cada lanzamiento adquiere un peso especial para la clasificación y, por supuesto, para el orgullo de la afición.

Con la llegada de esta nueva temporada del beisbol venezolano, los fanáticos ya se preparan para seguir cada jugada y cada decisión táctica. Los encuentros entre Leones y Magallanes nprometen emociones intensas en el terreno y también marcarán tendencias, que podrían definir posiciones clave en la lucha por el Round Robin, manteniendo viva la histórica rivalidad que ha definido a este circuito por décadas.

Última serie particular

La temporada 2024-2025 de la LVBP volvió a demostrar que los duelos entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes nunca dejan de sorprender. Cada encuentro estuvo cargado de emoción y momentos decisivos que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos.

En los ocho juegos que disputaron entre sí, ambos equipos se llevaron exactamente cuatro victorias, dejando claro que la rivalidad histórica entre estas franquicias sigue tan intensa como siempre.