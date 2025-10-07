Mario Lisson se une a los entrenamientos de los Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Una de las franquicias que más expectativas ha levantado de cara a la temporada 2025/26 de la LVBP es, sin duda alguna, la de los Navegantes del Magallanes. La novena filibustera, que cuenta con nueva gerencia deportiva, ha realizado movimientos realmente ambiciosos para intentar regresar a la pelea por el campeonato.

Los movimientos del equipo no solo han sido en lo que a cambios y firmas de importados se refiere, sino también en el cuerpo técnico. Por ejemplo, este año los eléctricos contarán con un coach de banca de lujo: Mario Lisson, quien es sin duda alguna uno de los peloteros más importantes y representativos en la historia de la organización.

Mario Lisson se reportó con "La Nave"

Según adelantó la colega Georgeny Pérez, los Navegantes del Magallanes recibieron este martes 7 de octubre la incorporación de su coach de banca para la próxima campaña, Mario Lisson, quien tiene varias campañas trabajando en las granjas de los Nacionales de Washington.

"Super Mario" es, indiscutiblemente, una gloria magallanera. Como jugador, defendió los colores de "La Nave" durante siete temporadas, en las que bateó para .269/.383/.449/.832, con 53 vuelacercas y 224 carreras impulsadas. Además, ganó par de títulos con el equipo carabobeño, incluyendo uno en la zafra 2013/14, en donde conectó 12 estacazos entre Round Robin y la Gran Final.

La de la 2025/26 será la primera experiencia como coach de Mario Lisson en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Además, será mano derecha del manager, Eduardo Pérez, por lo que podría ser un buen inicio de cara a una posible carrera como dirigente en nuestra pelota.