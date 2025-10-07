Eliezer Alfonzo Jr.: "La gerencia del Magallanes hizo movimientos importantes"

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes mantienen buen rumbo hacia el inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP, la cual promete ser bastante positiva para ellos nuevamente. Y es que durante este lunes, el grupo recibió las incorporaciones de varios peloteros de renombre, entre esos Eliezer Alfonzo Jr.

Justamente, el oriundo de Barcelona se puso a las órdenes del staff técnico con la intención de convertirse en el receptor titular para el día inaugural. El detalle es que para eso primero tendrá que acoplarse al plan del equipo, el cual viene trabajando fuertemente desde hace varios días.

Eliezer va por otra temporada productiva

Para nadie es un secreto que, temporada tras temporada, los Navegantes del Magallanes resaltan como uno de los serios candidatos al título. De hecho, las cosas no cambian para esta campaña, ya que incluso podría decirse que la gerencia concretó grandes movimientos para hacer aun más temible su roster.

"Ya se siente la buena química que hay en el clubhouse. La gerencia se ha encargado de hacer movimientos importantes durante la temporada muerta, y ya desde el primer día varios de esos jugadores están acá incorporados con el equipo. Esperamos que sigan llegando todos ellos para poder tener el equipo completo en el primer día", comentó Eliezer Alfonzo Jr. en nota de prensa.

En el caso del receptor de 26 años de edad, la competencia para estar detrás del plato será reñida, pues uno de esos nuevos refuerzos es el experimentado Sandy León. Pero más allá de esa sana competitividad dentro del equipo, lo más importante es concretar los objetivos colectivos.

"Muy entusiasmado de estar nuevamente con el equipo, ahora para jugar desde el primer día. Veo mucha química aquí y se ve que los muchachos han estado trabajando fuerte desde el primer día de prácticas. Tengo que pasar la página de mi temporada en Estados Unidos y ahora enfocarme en los Navegantes del Magallanes para darle lo mejor al equipo", mencionó el criollo.

Esta será la segunda campaña de Eliezer Alfonzo Jr. con la Nave, pero la primera "desde el vamos". Durante la zafra pasada bateó para .338 de promedio, con 44 imparables en 130 turnos, 10 dobles, seis cuadrangulares, 33 carreras remolcadas, 17 anotadas, y .979 de OPS luego de 37 encuentros de la ronda regular.

Asimismo, cabe agregar que su año en Ligas Menores también fue productiva, algo que seguramente lo impulsará desde el día inaugural con Magallanes. Entre las sucursales Doble-A y Triple-A de Tigres de Detroit dejó promedios de .247/.297/.618 con 34 impulsadas y 24 anotadas tras 65 juegos.