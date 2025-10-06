Lipso Nava llega para fortalecer esta área en las Águilas del Zulia (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

La segunda semana de pretemporada de las Águilas del Zulia comenzó por todo lo alto, ya que el grupo recibió la gran incorporación del manager Lipso Nava. De esa manera, el staff técnico se encuentra completo y listo para terminar de ajustar los detalles de cara al arranque de la temporada 2025-2026 de la LVBP.

Pero la llegada del estratega no fue la única buena noticia que se vio en el Estadio Luis Aparicio. Y es que junto a él también se reportaron al equipo otros seis jugadores, quienes brindarán mayor profundidad al roster: el jardinero Jaison Chourio, los infielders José Colmenares y Nerwilliam Cedeño, y los receptores Omar Martínez, José Herrera y José Godoy.

Nava, listo para volver hacer historia con las Águilas

Ya con el grupo reunido sobre el terreno de juego para afrontar una nueva jornada de prácticas, Lipso Nava no tardó en dirigirse a sus muchachos para dar sus primeras palabras. Luego de eso, el equipo se puso manos a la obra y realizaron sus distintos trabajos de fundamentos, siempre bajo la atenta mirada del estratega.

"Ya extrañaba estar aquí, conversar con los muchachos. No me puedo quedar quieto en una sola parte", señaló el manager en nota de prensa.

Esta será la sexta campaña que Nava estará al frente de las Águilas del Zulia. Vale recordar que en la 2016-2017 alzó su primer título con ellos, por lo que tiene entre ceja y ceja conquistar su segundo campeonato en esta 2025-2026.

"Le pedí al staff trabajar mucho en el corrido de las bases. Nosotros por las características del estadio no damos muchos jonrones y tenemos que ejecutar: correr bien, avanzar una base, al igual que las jugadas de rutina", comentó.

Si hay algo que destacar por parte de la directiva zuliana para esta venidera campaña, sin duda es su buen desempeño en el mercado de cambios. Justamente, Lipso Nava hizo mención a esos aspectos que refuerza el equipo para este año.

"Los cambios fueron enfocados a fortalecer el área del pitcheo. Buscamos que los abridores puedan darnos cinco innings, tenemos las piezas y vamos a ir armando nuestros planes", concluyó.

Las Águilas del Zulia comenzarán la temporada 2025-2026 con cuatro compromisos seguidos en casa: frente a Tiburones de La Guaira, el jueves 16 y viernes 17; y contra Navegantes del Magallanes, el sábado 18 y domingo 19.