Águilas del Zulia no bajan su intensidad en los entrenamientos de pretemporada

Suscríbete a nuestros canales

Bajo el inclemente sol de Maracaibo, las Águilas del Zulia dieron inicio a sus entrenamientos de pretemporada en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” durante el pasado lunes. Allí, el grupo se reunió para ponerse a tono de cara a una temporada 2025-2026 de la LVBP en la que esperan ser protagonistas.

Estos primeros días de actividades han estado bajo la dirección de Carlos Maldonado (coach de 3B) y Guillermo "Memo" Larreal (coach de bullpen), a la espera de que el manager Lipso Nava se una al grupo de trabajo. Además, vale señalar que hasta los momentos solo lanzadores y receptores han iniciado las prácticas.

Águilas quieren volar alto este año

Durante la jornada de este martes, en el segundo día de entrenamiento, el grupo recibió las incorporaciones de Eybersson Polanco y Leonel Campos, este último en calidad de invitado.

Además, uno de los brazos de mayor experiencia que apunta a ganarse un puesto dentro de la rotación es Henry Centeno. Esta será su décima zafra en la LVBP, en la que espera mejorar sus registros en comparación con el año pasado con los Bravos de Margarita, con quienes apenas pudo completar cinco aperturas.

"Este es un nuevo comienzo. Una nueva etapa en mi carrera que estoy seguro voy a disfrutar. Vengo a aportar experiencia y conocimiento de la liga. Me he estado preparando todo el año porque llegué con un propósito y es mantenerme como abridor", dijo el lanzador en una nota de prensa.

Por su parte, otro de los brazos que ya está trabajando para ser otro de los abridores de las Águilas del Zulia este año es José Dávila. En su caso viene de lanzar en la sucursal Clase-A de los Cardenales de San Luis, con quienes dejó récord de 3-6 con 6.06 de efectividad.

"Vengo con un plan parecido al del año pasado con disponibilidad de entre 25 a 30 innings, en rol de abridor. Pero lo más importante es que quiero ganar y ayudar al equipo. Este año no solo quiero mejorar mis pitcheos, quiero ganar, competir y para mí es un sueño poder trabajar con Wilson Álvarez", apuntó el marabino, también en nota de prensa.

Para este miércoles 1 de octubre, la organización tiene previsto recibir las incorporaciones de los jugadores de posición a las actividades, esto con la intención de seguir con la preparación de cara a la temporada 2025-2026 del torneo criollo.

Peloteros de Águilas del Zulia en la pretemporada

Lanzadores

José Dávila

Henry Gómez

Wilber Rodríguez

Andrés Parra

Aliángel López

Deret Parra

Alejandro Meleán

Roberto Urdaneta

Henry Centeno

Nomar Rojas

Francisco Carrillo

Zaquiel Puentes

Juan Medina

Neljuk Castellano

Amilcar Medina

Eybersson Polanco

Leonel Campos (Invitado)

Wilfredo Boscán (Invitado)

Luis Moncada (Invitado)

Carlos Quevedo (Invitado)

César Álvarez (Invitado)

Omar Hernández (Invitado)

Jousthen Venegas (Invitado)

Carlos Aular (Invitado)

Receptores