Los capitanes de Águilas del Zulia estarán disponibles desde el inicio de campaña (+Detalles)

Las Águilas del Zulia empiezan a palpitar la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y comienzan a dar anuncios importantes referente a su roster. El equipo que hace vida en Maracaibo viene de una muy buena campaña el año pasado y de la mano de Lipso Nava, nuevamente, intentarán buscar su séptimo título en el circuito rentado.

Durante la campaña anterior, los "rapaces" jugaron el Round Robin y contaron con un roster repleto lleno de figuras, mismas que repetirán este año en una campaña será transición y cambios para la franquicia que juega como local en el Estadio Luis Aparicio "El Grande".

Capitanes desde el "Vamos" con las Águilas

Según la información compartida por el periodista Jesús Ponte en su cuenta de X, las Águilas del Zulia tendrán desde el primer día de campaña a tres de sus principales figuras, se trata de Silvino Bracho, Alí Castillo y José Pirela. La noticia fue confirmada por Rafael Álvarez, miembro de la Gerencia Deportiva del conjunto rapaz, y ratificada públicamente por Pirela, quien ya expresó su disposición de arrancar la temporada con el uniforme zuliano.

La presencia de estos tres referentes garantiza liderazgo y experiencia desde el arranque, pues se trata de los capitanes del equipo. Su disponibilidad inmediata representa un impulso anímico para la fanaticada y un respaldo clave para el cuerpo técnico, que contará con piezas fundamentales en la búsqueda de un inicio sólido en la campaña venidera.

Durante el año pasada, las Águilas del Zulia dejaron marca de 30 victorias y 26 derrotas en la ronda regular. Mientras que, en la Postemporada, en 16 juegos, su récord fue de 6-7, quedando en el tercer lugar de la tabla.