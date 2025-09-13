Águilas del Zulia anuncian su lista de peloteros sin prioridad de contratación

Suscríbete a nuestros canales

Con la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) cada vez más cerca, equipos como las Águilas del Zulia siguen afinando detalles para llegar con un buen grupo a sus primeros entrenamientos. Es por eso que la gerencia de la organización hizo oficial la lista de peloteros que quedaron sin prioridad de contratación.

Al igual que el resto de equipos, los rapaces también buscarán ser protagonistas de este nuevo campeonato criollo, por lo que el primer paso es hacer una reestructuración de su roster. Y es que según anunciaron en sus redes sociales, un total de 29 jugadores quedaron en libertad: dos receptores, dos infielders, tres jardineros, y 22 lanzadores.

Águilas se preparan para la 2025-2026

Los rapaces ya empiezan a tomar decisiones de cara a la confección de su plantilla. A pesar de que no han hecho oficial la fecha de sus entrenamientos de pretemporada, es bastante probable que los primeros días de octubre ya estén activos para calentar motores con la mayoría de sus peloteros.

Vale recordar que las Águilas del Zulia harán su debut en la campaña 2025-2026 el próximo jueves 16 de octubre, cuando reciban en el Estadio Luis Aparicio a los Tiburones de La Guaira.

Peloteros de las Águilas del Zulia sin prioridad de contratación