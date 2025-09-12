LVBP: ¡Reestructuración! Caribes de Anzoátegui salió de 15 jugadores para la 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui es una franquicia que supo vivir grandes éxitos durante la década pasada y principios de esta, ganando cuatro títulos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), entre 2011 y 2021.

Sin embargo, en los últimos años el panorama no ha sido alentador para los orientales, quienes suman tres campañas consecutivas sin llegar a Round Robin, finalizando en el último lugar de la tabla de posiciones.

La directiva de La Tribu decidió hacer cambios

Por ello, la directiva del cuadro aborigen ha decidido reestructurar sus bases, aquellas que dieron sus frutos en el pasado pero que actualmente parecen obsoletas frente al nivel del resto de la liga.

Este 12 de septiembre, a pocos días para el comienzo de las prácticas, Caribes de Anzoátegui hizo público el comunicado dondde anunció cuáles son los jugadores que no tienen prioridad de contratación para esta venidera campaña de la LVBP.

Son nueve los lanzadores que están en esa lista, destacando Andrés Sotillet, quien no tuvo un buen rendimiento en la pasada campaña. Junto a él están Julio Pinto, Manuel Cachutt, David Martínez, José Rojas, Williander Moreno, Wilkema Castillo, Heriberth García y Egmer Escalona.

Willians Astudillo terminó su era en Caribes de Anzoátegui

Además de estos nombres, están seis jugadores de posición, con el nombre sobresaliente de Willians Astudillo, recientemente suspendido 20 juegos por la LVBP al incurrir en el uso de sustancias prohibidas. Tampoco seguirán Kevin Vicuña, Ángel Aguilar, Jesús Ordoñez, Anderson Machado y Alexander Peña.

Caribes de Anzoátegui busca dar una mejor cara que la dada en la temporada 2024-25, cuando finalizó en el octavo lugar general, muy lejos de obtener una posible clasificación al ganar 22 de sus 56 juegos.