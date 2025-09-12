Navegantes del Magallanes tienen fecha definida para el inicio de su pretemporada

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que, temporada tras temporada, los Navegantes del Magallanes afrontan el torneo criollo como uno de los favoritos. La edición 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) no será una excepción, y es por eso que la organización ya ultimó detalles sobre su preparación.

Recordemos que el conjunto carabobeño arrancará su transitar por el campeonato el jueves 16 de octubre, cuando reciban en el José Bernardo Pérez a los Caribes de Anzoátegui. Pero antes de que se escuche la voz de playball, el equipo deberá prepararse con todo durante sus entrenamientos de pretemporada.

Octubre a la vuelta de la esquina para Magallanes

Según informó la propia organización de los Navegantes del Magallanes, el 1 de octubre levarán anclas de manera oficial en su estadio. Dichas prácticas serán en horario matutino, tal como se ha hecho costumbre a lo largo de los años, tanto para lanzadores, receptores, y jugadores de posición, sin realizarse minicamp previo a la fecha.

"El 01 de Octubre comienza el recorrido de la ruta 25-26, con la mira puesta en la consecución del título número 14 para el equipo. Poco a poco, con el pasar de los días, se irán incorporando piezas claves que darán al Magallanes la profundidad que la teoría indica", expresó Héctor Arias, presidente del conjunto filibustero, en nota de prensa.

Se tiene previsto que las primeras sesiones de entrenamiento estarán dirigidas por gran parte del cuerpo técnico, entre los que destacan Darwin Marrero (coach de pitcheo), Ender Chávez (coach de bateo), Clemente Álvarez (coach de receptores) y Miguel Socolovich (coach de bullpen). Vale mencionar que el resto del staff se integrará a medida que terminen con sus compromisos en el beisbol organizado.