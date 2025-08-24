LVBP: ¿Quiénes serán los “caballos” de Magallanes para la 25-26?

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional siempre genera mucha emoción y expectativa por parte de los fanáticos. Del lado de la organización de los Navegantes del Magallanes, esta edición 2025/2026 representa una nueva oportunidad de pelear por el título, en el que esperan tener a sus “caballos” dentro del terreno de juego.

La gerencia de la nave Truca ha estado trabajando y afinando todos los detalles para conformar un roster de experiencia y juventud, con figuras que no solo han tenido experiencia en las Grandes Ligas, sino que han brillado en otras ligas invernales de alta relevancia.

El cuerpo técnico liderado por Eduardo Pérez contará con una base importante de la 2024/2025 que en gran parte de la temporada dio resultados. Además, con la combinación que puedan crear con su grupo de importados y prospectos talentosos que busquen dar un golpe sobre la mesa con sus primeras experiencias dentro de la LVBP, tendrían profundidad de calidad garantizada.

“Caballos” de Magallanes para la temporada 2025/2026

Los nombres que lideran la lista de “Caballos” en lo que será esta nueva zafra en Venezuela por parte del Magallanes; debe aparecer en plan estelar el nombre de Renato Núñez, quien fue el Jugador Más Valioso de la campaña regular (MVP).

Seguidamente, aparecen los nombres de Carlos Rodríguez, Eliezer Alfonso Jr. y los recién llegados tras un cambio con las Águilas del Zulia, Ángel Reyes y Rougned Odor. Estos nombres son sumamente imponentes para conformar una de las mejores alineaciones ofensivas al inicio de la zafra.

En el pitcheo, los turcos cuentan con dos brazos fundamentales para sostener las aspiraciones de sus fanáticos. El primero es Junior Guerra, que es el actual ganador de los premios al Mejor Pitcher del Año y Regreso del Año, respectivamente.

Mientras tanto, Anthony Vizcaya será el pilar del bullpen, que si bien es cierto no estuvo tan fino el año anterior, es el nombre de mayor jerarquía que ha vestido el uniforme de los eléctricos y ha tenido un éxito innegable desde la lomita en los últimos innings de los juegos.

Finalmente, Navegantes del Magallanes tiene todo en sus manos para conformar un roster lo sumamente poderoso y ser candidato a título. Sin duda, la presencia de los “Caballos” para la temporada 2025/2026 en la pelota criolla será de vital importancia para que cumplan sus objetivos colectivos.