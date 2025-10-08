Ronald Acuña Jr. tendrá un nuevo emprendimiento en La Sabana

Suscríbete a nuestros canales

Muchos peloteros deciden emprender sus negocios propios, algunos ligados al beisbol y otros en nuevos rubros. En esta oportunidad, quien tomó la iniciativa de innovar en La Sabana, estado La Guaira, fue el grandeliga venezolano Ronald Acuña Jr.

Evidentemente, esto no se trata de un tema económico, para la estrella de los Bravos de Atlanta, sino de un plus con la misión de traerle una nueva propuesta a sus personas cercanas y mantenerse de alguna manera, ligado a su gentilicio.

¿De qué trata el nuevo negocio de Ronald Acuña?

La gran sorpresa llegó, cuando se dio a conocer que la "Bestia" abrirá un negocio de comida rápida con un nombre tan icónico como lo es Foodtruck_4070, comercio que ya cuenta con una cuenta abierta en Instagram, la cual ya superó los 6.000 seguidores.

Esta es una iniciativa que Acuña meditó junto a su esposa, María Laborde, inspirados en una temática que se ve comúnmente en los Estados Unidos y por ende, decidieron implementar esa idea en Venezuela.

¿En qué se basa el nombre del emprendimiento?

Evidentemente, el nombre de este negocio está basado en los más de 40 vuelacercas y las más de 70 bases estafadas que sumó el "Abusador" en la zafra 2023 en la MLB, siendo el único pelotero en la historia con tal registro (40-70), lo que lo llevó a obtener el premio MVP de ese campeonato en la Liga Nacional.

En Foodtruck_4070 podrás disfrutar una gran variedad de comidas, principalmente: Perros calientes, hamburguesas y shawarmas. La temática será en una especie de container con acceso a la parte superior, para enriquecer la experiencia de su clientela. Aunque todavía no se confirma la fecha de inauguración, se presume que podría ser a partir de este viernes, 10 de octubre.