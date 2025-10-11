Finaliza la entrega de un bono por un monto de 8.950 bolívares ¿Lo cobraste?

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 11 de octubre finaliza la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación en el Sistema Patria, dirigido a los docentes activos del Ministerio de Educación. El monto es 8.900 bolívares equivalentes a 46,06 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). De este modo, el Gobierno Nacional garantiza el respaldo de los sectores más vulnerables de la población.

Foto: Referencial / Cortesía

En este sentido, los beneficiarios recibirán una notificación a través de un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. Luego, podrá acceder a la plataforma digital específicamente en el campo de “Protección Social” y seleccionar la sección de “Monedero”. De inmediato, deberá escoger el monedero de origen, el monto y destino de los fondos. Para finalizar la operación, pulse “confirmar” y “aceptar”.

Otros bonos en el Sistema Patria

El día de hoy concluye la asignación del bono 100% Amor Mayor para las personas de la tercera edad que no reciben pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Recomendaciones

Para asegurarte de recibir satisfactoriamente los bonos gubernamentales debes tomar en consideración lo siguiente:

Mantén actualizado tu perfil: Completa la información personal como nombres y apellidos, lugar de residencia y situación laboral actual.

Responde las encuestas a tiempo: Identifica los servicios habilitados en la comunidad, agrega los productos alimenticios que posees en tu hogar y confirma la entrega de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Completa el nivel máximo de seguridad: Añade un número telefónico, correo electrónico y contraseña.

Añade a los integrantes de tu hogar: Debes incluir su nombre y apellido junto a las fechas de nacimiento. Así podrás optar por los bonos estudiantiles, los cuales se distribuyen de manera mensual.