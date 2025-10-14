Oscarcito revela que fue estafado por la expareja de Chyno Miranda

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor venezolano Oscarcito ha utilizado sus historias de Instagram, para hablar de la empresa que había formado con Natasha Oraos, para el lanzamiento de un perfume llamado “EXVIN”. El intérprete era socio de la compañía junto a José Jesús Briceño, supuesta pareja de la ex de Chyno Miranda.

Fue en el 2023 que la conocida Tashi y Oscarcito se juntaron de manera laboral, lo que despertó muchos comentarios de que estaban viviendo un romance, que nunca se confirmó. Pues ahora resulta que todo terminó de mala manera, ya que el dinero no aparece.

Rompiendo el silencio

En sus historias de Instagram el intérprete de “Tu eres perfecta”, ha respondido a la pregunta de un seguidor sobre qué había pasado con la compañía. Sin nada de filtros el compositor dijo que todo se trató de un supuesto engaño, en el proyecto que había creado con los mencionados.

“Todo saldrá muy pronto, tengo pruebas, se desesperan por el dinero, por la avaricia, ya se enterarán. Por eso es que están escondidos, no quiere aparecer. Saldrán muchos nombres en la lista”, ha aseverado en la corta historia.

José Jesús Briceño, es un empresario radicado en Miami, dedicado a crear perfumes y productos de marca personal.

Oscarcito tiene pruebas

En este sentido, el venezolano que vive en Estados Unidos, aseguró tener pruebas de la estafa con cinco personas que van a presentar ante un juez para que se conozca toda la verdad de supuestos engaños, dinero y traición.

“Tendrá que pagarme una gran cantidad, por eso ando tranquilo, él tendrá que trabajar para mí. Que su entorno le diga mejor la verdad, tenemos cinco personas en nuestras manos. Que diga la verdad son muchos involucrados”, comentó.