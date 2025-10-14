Destruyen en redes sociales a Karlis Romero y la tildan de “mala madre”

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Karlis Romero, quien mantiene una relación sentimental con el cantante Gustavo Elis, se convirtió en carne de cañón en redes sociales, tras exponer un episodio que le ocurrió con su hija en una fiesta infantil.

Según el relato publicado en su cuenta de Instagram, una mujer desconocida se tomó el “atrevimiento” de llevar a Bella (hija mayor de Karlis) al baño sin su consentimiento, lo que molestó a la artista y decidió exponer lo sucedido en su cuenta oficial.

No obstante, las cosas le salieron al revés, pues, en lugar de recibir apoyo fue “quemada” en las plataformas digitales e incluso, varios internautas, la tacharon de “mala madre”.

¿Cuál fue la molestia de Karlis Romero?

En el audiovisual, la actriz explica que, los niños invitados se encontraban jugando en un parque cerrado, por lo que los adultos “no podían estar en la zona”. Sin embargo, ella iba de vez en cuando a ver si sus niñas necesitaban algo.

Al pasar un tiempo, una chica que también era invitada de la fiesta, le comentó que Bella tenía ganas de ir al baño y ella amablemente la llevó, gesto que enfureció a la pareja de Gustavo, pues, a su juicio es una falta de respeto que un extraño tenga este tipo de acciones.

“Al pasar esto se los juro que me incomodó muchísimo. Yo soy incapaz de llevar a un niño al que no le tengo confianza al baño. ¡Nunca hagan esas cosas!”, expresó la también modelo.

Aunque aceptó que, la chica no lo hizo con mala intención, resaltó que, son cosas que no se deben hacer: “El tema del baño sí es delicado y son límites que no se deben cruzar, va más allá de cualquier cosa”.

Los internautas reaccionaron

El relato de Karlis lejos de ser entendido por el público, en su mayoría aseveraron que, debía estar pendiente de Bella y Ciela, sus pequeñas hijas, así como estaba la chica que en repetidas ocasiones le avisó sobre las necesidades de las bebés.

“Amor allí la que tiene que estar pendiente de su muchacha eres tú”, “Es un acto de mala madre”, “La reflexión y aprendizaje es para ti, siempre vigila a tus pequeñas”, “Te hicieron un favor Gracias a Dios fue alguien de buen corazón”, escriben los usuarios.

Otros usuarios opinaron lo siguiente: “Me vas a disculpar aquí la que se descuidó fuiste tu querida”, “No le quites los ojos de encima a tus hijas”, “Queriendo poner mal a la otra chica pero y ella”, “Menos mal estabas pendiente porque ir al baño no es un segundo”.