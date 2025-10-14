El mágico viaje de Frank Quintero que lo inspiró a su nuevo tema "Así es mi tierra"

Suscríbete a nuestros canales

"Química", "Amantes de luna llena", "Sin querer evitarlo", "Canción para tí", "Cuestión de feeling", son algunos de los éxitos del cantante y compositor venezolano Frank Quintero. Ahora se le suma "Así es mi tierra", un homenaje del respetado artista a Venezuela.

En una visita al Bloque Dearmas el intérprete ha comentado su gran emoción por el tema que refleja la nobleza, carisma y autenticidad de los venezolanos.

Ha asegurado que la inspiración para la canción le llegó de un mágico viaje que realizó a la ciudad de Carora.

Amor por Venezuela

El también productor cuyo nombre de pila es Juan Francisco Quintero Mendoza, fue muy claro en expresar que aunque lleva años viviendo fuera del país, su amor nunca ha cambiado por ese público que siempre ha coreado a todo pulmón sus éxitos, cargados de versos únicos e incomparables.

Su sello sigue presente en el país por ser uno de los artistas más versátiles, creativos e ingeniosos, no solo en sus temas, sino por muchos otros que ha escrito para artistas como Elisa Rego, el grupo Pandora, Cristian Castro, entre otros.

El criollo que fue nominado al premio Grammy, es una mente maestra, orgullo de esta tierra llamada Venezuela y que su talento seguirá impactando en las nuevas generaciones.

Disfruta de la entrevista.