Miss Grand International 2025: ¿Dónde ver la Competencia Preliminar?

Falta horas para la celebración de la Competencia Preliminar del Miss Grand International 2025, donde se definirá el top que avanzará en la noche final del 18 de octubre.

Para las candidatas la gala preliminar es sin duda jugarse todo antes de llegar al tan esperado día del certamen internacional, ya que un panel de experto las estará evaluando para conformar el cuadro de finalistas.

El formato de esta competencia es similar al de la competencia final, sin embargo, es mucho más corto. Las aspirantes al certamen de belleza deberán desfilar en traje de baño y de gala, demostrando por qué deben ser electas por el jurado.

¿Dónde ver la Competencia Preliminar?

Será este 15 de octubre que se trasmitirá la Competencia Preliminar del Miss Grand International a través del canal de YouTube de GRANDTV, un espacio que cuenta con todas las actividades de las reinas.

Por su parte, el sábado 18 de octubre se conocerá a la ganadora del concurso internacional que se lleva a cabo de Tailandia.

Horarios en Latinoamérica

Para quienes quieren disfrutar de la preliminar los horarios en los distintos países son los siguientes: