Miss Grand Venezuela presentó su llamativo traje típico en Tailandia

La competencia de traje típico es una de las esperadas en cualquier concurso de belleza, y en Miss Grand Internacional no es la excepción. En la presentación de este lunes 13 de octubre, Miss Venezuela Nariman Batthika deslumbró con un traje en honor a las múltiples reinas criollas que han ganado coronas internacionales.

Un traje típico de altura

Con mucho garbo la belleza de 30 años salió al escenario con enorme corona, un traje en la parte superior ceñida y parte inferior con vaporosa falda, capa y un centro, que se llevó todas las miradas.

El amarillo, azul y rojo de la bandera nacional, se desplegó en el vestuario de la reina que busca la segunda coronada dorada, que no se gana desde el 2019 con Valentina Figueira.

Los fanáticos tailandeses gritaron hasta más no poder, al ver a la economista y empresaria en su desfile, desbordando clase y fuerza, rumbo a la gran final del próximo sábado 18 de octubre en el MGI de Bangkok.

Descripción del national costume

La creación única de Carlos Pérez con colaboración de Yoel Accesorios, lleva por nombre “homenajes a las reinas venezolanas”, por ser una nación mundialmente conocida por sus misses, de tener 7 Miss Universo, 6 Miss Mundo, 9 Miss Internacional, 1 Miss Grand Internacional y 2 Miss Tierra.

“Es la idiosincrasia de un pueblo, en mi país existen 1 premisa tomada por la sociedad: si es niña será Miss, es un orgullo cultural. Las reinas de belleza llevan la pasión como escudo y el sueño como bandera”, escribió la organización nacional.