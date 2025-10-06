Venezuela se impone en el Miss Grand International con banda especial

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela pisa fuerte en el Miss Grand International con Nariman Battikha, quien se alzó con una banda especial durante un evento del concurso, en donde logró sobresalir entre varias candidatas.

El próximo sábado 18 de octubre se conocerá a la triunfadora del Miss Grand International desde Bangkok, Tailandia. Sin embargo, en actividades recientes la representante de Venezuela ha destacado y se perfila como una de las máximas.

Por la mañana de este 6 de octubre, Nariman Battikha fue seleccionada como la ganadora de la banda Miss Grand Intercontinental Hui Hin Resort, un premio especial de los patrocinadores del certamen de belleza.

Entre las finalistas se encontraban, Indonesia, Perú, República Checa y Tailandia, la anfitriona.

Venezuela entre las favoritas

A pesar que la modelo venezolana ganó su nacional hace apenas un mes, su preparación es palpable al figurar como una de las favoritas de los missólogos, con poco tiempo para mejorar sus habilidades y desempeñar un buen rol en el país asiático, Battikha gana terreno frente a otras misses.

La criolla ha impactado con su belleza y destaca a simple vista dentro del grupo; sin embargo, falta poco más de una semana para ver cómo se desenvuelve en la noche final. La Miss Grand Venezuela se ha mantenido activa en redes sociales documentando cada paso en los eventos y actividades que asiste.