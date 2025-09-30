Miss Grand Venezuela lleva regalo especial de la Vinotinto a Tailandia

Suscríbete a nuestros canales

La competencia por la corona dorada del Miss Grand Internacional ha comenzado en la exótica Tailandia, con la llegada de las reinas de diversos países. La Miss Venezuela Nariman Batthika es una de las que se ha llevado toda la atención en los primeros días por su belleza, clase, estilo y excelente manejo del inglés.

Gracias al apoyo de todos la criollo logró ser parte de la 10 finalista más votadas y tener una cena privada con el presidente del concurso, el empresario Nawat Itsaragrisil. Durante el encuentro Nary lució un hermoso vestido verde con piedras de Honicer Sandoval.

Brillando a lo grande

Durante su intervención la modelo habló en inglés de su vida, familia, carrera y de la marca que tiene llamada RENASHI, dedicada a crear hermosos accesorios para teléfonos.

Espontánea, suelta y muy auténtica se mostró Nariman, quien fue mucho más allá que una sola presentación y le llevó al dueño un hermoso regalo, la camisa oficial del equipo deportivo La Vinotinto, personalizada con el nombre de Nawat en letras doradas.

Un regalo importante para el empresario, quien en diversas ocasiones ha mostrado el cariño que siente por nuestro país al utilizar franelas criollas.

La oriunda del estado Monagas busca para el país la segunda corona dorada, que no se obtiene desde el año 2019 con Valentina Figuera.

Gala de presentación

Durante la imposición de bandas la belleza llevó un ajustado vestido en color rojo, luciendo sensacional y dejando impactados a los missólogos asiáticos.