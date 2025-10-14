Regresa un crack del 2022: Busca tumbar a uno de los fijos del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La décima carrera, cuarta válida del 5y6 nacional, contará con la participación de Chiefsttar, quien será guiado por el jinete profesional Hemirxon Medina y llevará un hándicap de 53 kilos.

Potro del 2022: 5y6 Nacional La Rinconada Datos Hípicos

Este nieto de King Seraf en Flor de Mani (por Shawaf) generó una gran expectación en su debut de 2022 en Coche, al punto de ser considerado uno de los mejores potros de su generación. Lamentablemente, esa promesa no pudo concretarse: una serie de lesiones lo han mantenido alejado de la acción, lo que explica su corta campaña de 25 actuaciones y cuatro triunfos.

A pesar de estos contratiempos, su entrenador desde potro, Fernando Parilli Araujo, ha demostrado una paciencia encomiable, llevándolo a la plenitud de sus condiciones cada vez que el ejemplar lo permite.

En sus dos últimas presentaciones, Chiefsttar propiedad del Stud "Marco Antonio" y ahora con seis años, ha sido perjudicado por retrasos en la partida, coincidiendo con salidas por los puestos interiores (puesto uno o de adentro).

Para esta ocasión, en el recorrido de 1.200 metros y saliendo por el puesto de pista nueve, el ejemplar no debe ser subestimado. Si bien la atención parece acaparada por los presuntos favoritos, Gran Pepe y Miketyson, Chiefsttar es un factor que puede nivelar la escena en una carrera que se anticipa pareja.

Ejercicios recientes: La Rinconada Reaparece

Oct 03 C. Herrera E/P 17,3 31,1 44,1 (600) 57,1 2p 70,1 4p 84,4/99,4// muy bien después de la raya con remate de 13.

Oct 10 R. Solano E/P 14,2 27 39,1 (600) 52,1 2p 65/ parejo y muy bien con remate de 12,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.