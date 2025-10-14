Debut con altura: Hijo del recordado Constructor White se estrena el domingo en la pista de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada continúa con buen éxito. Este domingo 19 de octubre se celebrará la cuadragésima reunión, pues contará con una programación de 12 competencias, que incluye dos clásicos: Albert H. Cipriani (GII) y Edgar Ganteaume (GII), ambas para la distancia de 1.400 metros.

En la cuarta del programa del ciclo no válido, pautada para las 2:15 de la tarde, será para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, más un premio adicional a repartir de 26 mil dólares.

De los nueve competidores inscritos, el entrenador William Laya presentará un potro tresañero que hará su estreno en la arena caraqueña.

Se trata de White Arrow, un alazán que llevará el número 6 en la gualdrapa por lo que será montado por el excelso jockey aprendiz Winder Véliz para los colores del Stud King of Kings.

White Arrow, nacido y criado en el Haras Urama es un producto del recordado padrillo Constructor White en Beautiful Gladys.

Es importante destacar que su padre ha procreado a hijos(as) ganadores(as) selectivos(as) entre ellos(as): Bunker (Ganador del Clásico Victoreado (GIII), 2025), Lemon White (Ganador del Clásico José Antonio Páez (GI), 2024), Winter Wonderland (Ganadora del Clásico Lanzarina (GIII),2024), Mo Cuishle (Ganadora del Clásico Lanzarina (GII), 2023).

El trabajo más reciente de este alazán debutante en la arena caraqueña fue realizado el pasado sábado 11 de octubre marzo donde marcó 40’’2 para los 600 metros, en silla, movido después de la raya, con remate de 12.4.