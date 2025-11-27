LVBP: Leones del Caracas recupera la mejor versión de Wilmer Font como abridor

Suscríbete a nuestros canales

Pese al revés (5x4) en la jornada de este miércoles contra Tigres de Aragua, Leones del Caracas fue testigo de la mejor presentación de Wilmer Font en su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El abridor completó los seis inning por primera vez en su faceta como abridor.

El derecho experimentado fue uno de los lanzadores más destacados en la cartelera de este 26 de noviembre, con una labor de seis entradas, cinco hits, dos carreras y tres ponches propinados en su tercera labor en el morrito en la presente campaña de la pelota criolla. Aunque se fue ganando el partido, el venezolano no fue respaldado por los relevista melenudos, quienes sufrieron la remontada ante los bates felinos.

El desempeño de Font fue la más larga en su trayectoria en la LVBP, superando los 5.2 innings en tres oportunidades que consiguió en la temporada 2016-17, precisamente la última que tuvo en Venezuela antes de unirse a los capitalinos en la vigente edición. Su salida genera confianza dentro del equipo y apunta a consolidarse como pieza determinante entre los abridores de los Leones.

Wilmer Font con la apertura más larga de su carrera en LVBP

Después de casi una década sin ver acción en el béisbol venezolano, el lanzador derecho se unió a las filas capitalinas con la misión de fortalecer el cuerpo de abridores de los melenudos. Aunque ha perdido dos en sus primeras tres presentaciones en el montículo, Font comienza a dejar su huella en su retorno en la pelota criolla y encamina como arma clave entre los brazos de la franquicia.

Su labor ante Tigres de Aragua deja un buen sabor de boca de lo que será sus próximas salidas con Caracas. Tras la apertura de este miércoles, el nativo de La Guaira presenta récord de 0-2, 12 ponches, cuatro boletos, WHIP de 1.54 y una efectividad de 4.63 en 11.2 innings lanzados.