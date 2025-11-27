LVBP: Eliézer Alfonzo Jr. despierta y llena de esperanza al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

El gran problema de los Navegantes del Magallanes en lo que va de temporada ha sido, sin duda alguna, la poca producción ofensiva que ha mostrado el equipo. "La Nave" no ha logrado producir con consistencia, algo inesperado por la calidad de los nombres que engalanan la alineación filibustera.

Precisamente uno de esos nombres que no había logrado estar a la altura de las expectativas es el de Eliézer Alfonzo Jr. El receptor electricó bateó para .338/.425/.554/.979 con los turcos la zafra pasada, pero luego de la jornada del 8 de noviembre de este año, su promedio era de apenas .208.

Sin embargo, "Fonzy" es un bateador realmente eficiente, y se ha encargado de darle un giro de 180 grados a su situación en los últimos compromisos. De hecho, en la noche de este miércoles 26 de noviembre fue el héroe magallanero en el triunfo ante Cardenales de Lara, para prolongar lo que ha sido un período realmente exitoso para él.

Eliézer Alfonzo Jr. está encendido

Este 26 de noviembre, los Navegantes del Magallanes derrotaron a los Cardenales de Lara en Barquisimeto, por pizarra de 4-3, gracias a un cuadrangular de dos carreras de Eliézer Alfonzo Jr. en la alta del séptimo episodio, que sirvió para darle a "La Nave" su segunda victoria consecutiva y meterse nuevamente en la pelea por el Round Robin.

Hay que destacar que este batazo es nada más y nada menos que la continuación de una buena racha de "Fonzy", quien batea para .348 en sus últimos 15 juegos disputados, producto de 16 inatrapables en 46 turnos al bate. En ese mismo lapso de tiempo acumula siete remolcadas y los cuatro cuadrangulares que tiene en la campaña.

No cabe duda de que el despertar de Eliézer Alfonzo Jr. es una gran noticia para Magallanes, que necesita de la mejor versión de sus bateadores estelares con urgencia, si quieren finalmente encender la maquinaria ofensiva y salir de una vez por todas de la situación apremiante en la que sigue metida la divisa.