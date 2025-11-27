LVBP: Magallanes bateó lo necesario para vencer con lo justo a Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

La séptima semana de ronda regular apunta a ser bastante positiva para los Navegantes del Magallanes. Y es que en la jornada de este miércoles conquistaron su segunda victoria seguida, esta vez tras imponerse en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez a Cardenales de Lara por 4 a 3.

Magallanes no baja los brazos

Luego de inning y medio con total dominio de los lanzadores, en la parte baja del segundo los crepusculares rompieron el cero. Allí, Yohendrick Piñango pegó un sencillo al jardín izquierdo lo suficientemente lejos para que Danry Vásquez anotara desde la intermedia.

Sin embargo, la ofensiva de los filibusteros hizo el trabajo necesario para remontar las acciones. En el tercero, Andretty Cordero puso el empate en la pizarra con un hit productor; mientras que en el cuarto, Yasiel Puig aprovechó un lanzamiento descontrolado del relevista Leonardo Pestana para darle la ventaja a los suyos.

Si bien los de casa igualaron nuevamente en la baja del sexto con una buena conexión de Yonny Hernández, el conjunto carabobeño aprovechó un swing de gradas para empezar a consolidar su victoria. El protagonista de la noche fue Eliézer Alfonzo Jr., que sonó un cuadrangular de dos rayitas por el jardín derecho.

Ya en el noveno, los crepusculares descontaron con un sencillo productor de Ildemaro Vargas, añadiéndole así más drama al compromiso. No obstante, Enderson Franco evitó una tragedia con corredores en las esquinas y consiguió ese último out.

De esta manera, Navegantes del Magallanes (14-20) vuelve a despachar por segunda jornada seguida a Cardenales de Lara (16-18), una situación que le permite recortar algo de diferencias en su intento por salir del último puesto de la clasificación.