Alexi Amarista firma una nueva hazaña e ingresa a un selecto grupo en la historia de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Todo era cuestión de tiempo. Previo al inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP, Alexi Amarista tenía varios objetivos en mente para concretar con el uniforme de los Bravos de Margarita. Justamente, uno de esos lo alcanzó en la noche de este miércoles.

Para nadie es un secreto que el oriundo de Barcelona tiene un historial tan extenso como exitoso en el torneo venezolano, lleno de grandes momentos en los que se hizo gigante para ayudar a su equipo de turno. Recordemos que además de los insulares, también defendió la causa de Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua.

Amarista y el Club de los 800 hits

Para esta jornada, Alexi Amarista llegó a la envidiable cifra de 800 hits de por vida en la LVBP, algo que solo unos pocos peloteros han sido capaces de lograr temporada tras temporada.

Y es que para hacer más emotivo su logro, dicho imparable lo conectó en el Chico Carrasquel, un estadio con un gran significado para él tras su paso con la Tribu. Cabe mencionar que la conexión se dio a la altura del sexto episodio, ante los envíos del relevista Liarvis Breto.

Hasta el momento, Alexi Amarista tiene 42 indiscutibles en la presente campaña, la mejor cifra de un jugador de Bravos y la tercera más alta del campeonato. Su tope personal es de 82 y lo consiguió en la 2023-2024.