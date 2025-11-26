LVBP: Yonathan Daza le da vida a Leones con una inesperada explosión de poder

Suscríbete a nuestros canales

Cuando los Leones del Caracas adquirieron a Yonathan Daza hace un par de años, esperaban obtener a un bateador de gran nivel, con una capacidad de contacto sensacional, que ya había sido mostrada en el mejor beisbol del mundo.

El jardinero debutó con la organización capitalina en la campaña pasada, y la salud no lo acompañó, por lo que no pudo mostrar su mejor versión, y bateó para .284/.337/.346/.683 en 21 compromisos, números que no reflejan lo que puede hacer dentro del diamante.

Sin embargo, la 2025/26 ha sido completamente diferente. Yonathan Daza no solo se ha mostrado sano, sino que ha desarrollado la capacidad de conectar extrabases con frecuencia, lo que ha aumentado su cuota jonronera. Meridiano conversó en exclusiva con el toletero de Leones, quien dio detalles sobre los ajustes que ha realizado para mostrar este nivel.

Yonathan Daza y su explosión ofensiva

"Estoy contento. Es un trabajo en equipo, no solamente soy yo", fue lo primero que dijo Yonathan Daza al hablar del año que ha vivido. Y es que, en efecto, el jardinero se ha apoyado en los consejos de varios de sus compañeros para sacar a relucir una versión productiva. "Gracias a Harold (Castro), Lenyn (Sosa), (Oswaldo) Arcia, a todos los muchachos. Me han inculcado eso y he venido trabajando de manera positiva".

Por otro lado, Daza habló de su explosión de poder, una característica nueva que ha logrado desarrollar en esta zafra. "Estoy trabajando muchas cosas con Ramón (Castro) que no había trabajado en mi carrera. Me ha enseñado tips que gracias a Dios han estado resultando. He buscado buenos turnos y gracias a Dios las conexiones están saliendo", explicó.

El outfielder melenudo está además a dos imparables de llegar a los 150 de por vida en Venezuela, una cifra muy buena para un toletero que tiene menos de 160 juegos en el circuito. "Me llena de orgullo, a pesar de la lesión que sufrí el año pasado volví a mostrar mi mejor versión. No trato de pensar en los números, trato de salir a dar lo mejor de mí y que Dios se encargue del resto", resaltó.

Además, Yonathan Daza entiende la responsabilidad que tiene al ser uno de los bates más encendidos de un equipo que necesita enracharse lo más pronto posible. "Lo más importante es no meternos presión. Este es un torneo en el que hoy estás de primero, pierdes una semana y estás de último. Es muy corto y hay que aprovecharlo al máximo, yo creo que estamos en una buena posición para afrontar lo que queda de semana e ir pensando juego a juego", destacó.

Por último, el oriundo de Maracay habló sobre el ambiente que ha habido en el clubhouse, especialmente durante los momentos difíciles. "Ha estado increíble durante todo el año. En el momento en el que tuvimos la semana mala los ánimos estaban un poco bajos, pero siempre hemos estado muy positivos y creo que es parte importante de lo que está sucediendo. Creo que viene una versión de los Leones del Caracas muy buena, especialmente porque llegan personas con nombre a ayudarnos, y creo que tenemos que aprovechar todo eso", sentenció Daza.