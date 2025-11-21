LVBP: Yonathan Daza cerca del liderato de este apartado en la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Para los Leones del Caracas contar con Yonathan Daza desde el primer día de temporada fue un plus importante, ya que ha sido un pelotero sumamente productivo en estas primeras semanas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El jardinero con experiencia en Grandes Ligas actualmente está en la pelea por el liderato de hits.

Este jugador vive una racha brillante y está apuntando a cosas notables este año en lo individual. Sin embargo, él debe querer que su aporte sume en lo colectivo para que el equipo capitalino suba puestos en la tabla de posiciones en la presente campaña del beisbol venezolano.

Yonathan Daza acecha el liderato de hits

Daza atraviesa un momento dulce en el plato. Con hits en tres juegos consecutivos, llegó a 39 imparables y logró superar a Jadher Areinamo, quien se había mantenido firme con 38. Su consistencia reciente no solo lo metió de lleno en la conversación, sino que también volvió a poner su nombre en la parte alta de la tabla ofensiva.

El jardinero ahora está a solo un imparable de Simón Muzziotti, líder de la temporada de LVBP con 40, lo que convierte la lucha por el primer lugar en un mano a mano apasionante. Si Daza mantiene el ritmo que ha mostrado en la última semana, no sería sorpresa verlo adueñarse del liderato en cualquier momento.

En 27 juegos esta campaña 2025-2026, Yonathan Daza cuenta con esos 39 imparables, de los cuales ocho son dobles, tres triples y cinco jonrón. Además, cuenta con 18 carreras remolcadas, 20 anotadas y un destacado promedio de .333.