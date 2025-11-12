LVBP: Yonathan Daza es un auténtico peligro cuando batea en estas circunstancias

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP continúa sus emociones en esta quinta semana de ronda regular. Sin embargo, entre ayer y hoy, ya son dos jornadas en las que Leones del Caracas no tienen acción, por lo que muchos fanáticos caraquistas se han quedado con las ganas de seguir viendo a Yonathan Daza.

Recordemos que el jardinero venezolano viene de consagrase como el Jugador de la Semana, en la que a fuerza de grandes batazos impulsó al conjunto melenudo a dar un salto importante en la tabla de posiciones. Y es que no es un secreto para nadie que se trata del pelotero en mejor forma del equipo.

Daza, más peligroso con corredores en posición de anotar

Esta es apenas la segunda campaña de Yonathan Daza con los Leones del Caracas, quienes acertaron en llevarlo a sus filas proveniente de Tiburones de La Guaira. Su gran defensa en el jardín central lo ha convertido en una pieza inamovible para el manager José Alguacil, y a eso hay que sumarle que su bate está respondiendo a la altura.

A día de hoy, el maracayero es el líder de los melenudos en los apartados de hits (32), triples (3), jonrones (5), carreras impulsadas (18), y carreras anotadas (18); mientras que es tercero en dobles (5); y quinto en promedio al bate (.348).

Pero esas estadísticas no son las únicas que generan temor en los lanzadores rivales. La situación en la que más se crece Yonathan Daza cuando se para en el plato sucede con corredores en posición de anotar, algo que lo motiva mucho más para dar esos batazos claves que terminan ayudando al equipo.

Bajo esas circunstancias, el jardinero de Leones del Caracas cuenta con estos números:

16 juegos

24 turnos al bate

11 hits

1 doble

2 triples

2 jonrones

14 carreras impulsadas

2 bases por bolas

2 ponches

1 elevado de sacrificio

.458 AVG

.481 OBP

.917 SLG

1.398 OPS

De mantener este ritmo, Yonathan Daza podría sumar algunos votos para un hipotético premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Pero más importante aun será si Leones del Caracas consiguen su boleto al Round Robin, donde seguramente veríamos una versión más letal e inspirada con miras al título.