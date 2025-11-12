LVBP: Mario Lissón habla sobre la ausencia de Renato Núñez en el lineup de Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes comenzó con el pie derecho la quinta semana en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y meten miedo de cara a una posible remontada en la tabla de posiciones. Los dirigidos interinamente por Mario Lissón blanquearon (4-0) a Tiburones de La Guaira en el estreno de Yasiel Puig con los eléctricos.

Pese a que el debut del pelotero cubano se robó los reflectores en el compromiso, Luis Suisbel y Ángel Reyes resaltaron como los principales protagonistas en el partidos con sendos cuadrangulares para poner a ganar a 'La Nave', mientras que, el pitcheo volvió a estar intratable para consolidarse como el mejor de la liga bajando su efectividad a 3.76.

Además de dar un balance del triunfo frente los escualos, el manager del Magallanes habló sobre la situación de Renato Núñez, quien no ha sido de la partida en las últimas presentaciones, donde el equipo ha logrado quedarse con los triunfos, incluidos el pasado domingo contra Leones del Caracas.

¿Qué pasa con Renato Núñez?

La realidad con el primera base es que no ha sido el mismo ofensivamente de la pasada campaña en el béisbol venezolano, cuando iba encaminado a romper el récord de jonrones durante las primeras semanas de competición. El flojo inicio de año del actual MVP de la LVBP lo ha llevado a la obligación de ceder su puesto entre los titulares de la novena valenciana.

Lo más importante para nosotros es ganar. Obviamente resalta un poco la situación de Renato, pero hemos tenido buenas conversaciones y lo más importante es que todos entendemos la situación en la que estamos. Confiramos plenamente en Renato y en su momento nos ayudará y no tenemos duda de eso", declaró Lissón sobre el pelotero criollo.

El estratega también destacó que en estos momentos se están realizando ajustes para que el equipo tenga un repunte ofensivo en la temporada. Después de la jornada de este martes por la noche, Magallanes se mantiene en el fondo de la tabla en bateo colectivo con promedio de .232 y 83 carreras, siendo el único que no supera los 90 anotaciones en lo que va de zafra.