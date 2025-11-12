LVBP

Juegos para este miércoles 12 de noviembre en la LVBP

Por

Meridiano

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 11:40 pm

Leones y Cardenales nuevamente descansarán en esta jornada de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el "ombligo" de semana y con él una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en la que debes conocer qué equipos se enfrentarán, para que apoyes a tu favorito.

NOTAS RELACIONADAS

Es importante mencionar, que en este miércoles 12 de noviembre se repetirán los mismos choques que ayer, solamente en uno de ellos cambiará la sede y nuevamente descansarán tanto los Leones del Caracas, como los Cardenales de Lara.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Navegantes del Magallanes (Júnior Guerra) vs Tiburones de La Guaira (por definir) 7:00pm en el estadio Universitario.

- Tigres de Aragua (Richard Gallardo) vs Águilas del Zulia (Ethan Lindow) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Caribes de Anzoátegui (Carlos Marcano) vs Bravos de Margarita (Melvi Acosta) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Martes 11 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol