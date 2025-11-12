Juegos para este miércoles 12 de noviembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el "ombligo" de semana y con él una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en la que debes conocer qué equipos se enfrentarán, para que apoyes a tu favorito.

Es importante mencionar, que en este miércoles 12 de noviembre se repetirán los mismos choques que ayer, solamente en uno de ellos cambiará la sede y nuevamente descansarán tanto los Leones del Caracas, como los Cardenales de Lara.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Navegantes del Magallanes (Júnior Guerra) vs Tiburones de La Guaira (por definir) 7:00pm en el estadio Universitario.

- Tigres de Aragua (Richard Gallardo) vs Águilas del Zulia (Ethan Lindow) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Caribes de Anzoátegui (Carlos Marcano) vs Bravos de Margarita (Melvi Acosta) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.