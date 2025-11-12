Águilas le propina nueve arepas a Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Un pitcheo hermético y dos rayitas en el primer capítulo, fueron suficientes, para que las Águilas del Zulia blanquearan a los Tigres de Aragua 2 carreras por 0, en un choque donde se rindió homenaje al mítico Luis Aparicio.

Las dos anotaciones "Rapaces" llegaron producto de un rolling remolcador a segunda de José Pirela con hombres en tercera y segunda, seguido de un indiscutible del grandeliga José Herrera, quien fue la figura ofensiva del encuentro.

El pitcheo del Zulia hizo respetar la casa:

A pesar de que eran últimos en efectividad colectiva antes de esta jornada, los brazos zulianos se mostraron sumamente solventes, principalmente su bullpen, debido a que no permitieron incogibles.

Aunque el abridor José Dávila salió en el quinto con las bases llenas, Nomar Rojas ponchó a David Rodríguez con par de outs y se apuntó el triunfo. Después de allí, no se embasó otro bate "Bengalí" y Silvino Bracho puso el candado con trío de ponches en el último capítulo. La derrota fue para el joven Jean Pinto.

Estás dos franquicias volverán a medirse mañana igualmente en el estadio Aparicio El Grande a partir de las 7:00pm.