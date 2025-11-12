LVBP: Leones dictan cátedra cuando se trata de este tipo de batazos

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas vivieron una cuarta semana de acción bastante positiva, en la que sumaron cinco lauros de seis posibles. De esa manera dieron un importante salto en la tabla de posiciones, asumiendo el segundo lugar con récord de 11 victorias y 9 derrotas.

Parte de ese gran momento se debió a la ofensiva que desplegaron los peloteros, quienes destrozaron el pitcheo rival con todo tipo de batazos. Y es que si solo contamos los números de esas últimas seis presentaciones, el conjunto melenudo anotó 48 carreras y disparó 59 hits, de los cuales 16 fueron dobles, cuatro triples y siete jonrones.

Leones se llenan de extrabases

Previo a la jornada de este martes, Leones del Caracas son el único equipo con promedio por encima de los .300 (.304 para ser específico). Además, también son líderes en el apartado de carreras anotadas (132) y carreras impulsadas (126).

Pero esas no son las únicas estadísticas colectivas que lideran en esta presente zafra. Y es que si nos fijamos en las estadísticas más avanzadas, los capitalinos son los dueños absolutos del apartado de extrabases con un total de 76, producto de 21 jonrones, cinco triples y 50 dobles. Dicha cifra supera con un gran margen a Bravos de Margarita (65), Cardenales de Lara (64) y Tiburones de La Guaira (63).

Líderes en dobles de Leones del Caracas en la temporada 2025-2026

Víctor Bericoto | 7

Wilfredo Tovar | 6

Yonathan Daza | 5

Leandro Cedeño | 5

Brainer Bonaci | 5

Líderes en triples de Leones del Caracas en la temporada 2025-2026

Yonathan Daza | 3

Liván Soto | 1

Wilfredo Tovar | 1

Líderes en jonrones de Leones del Caracas en la temporada 2025-2026

Yonathan Daza | 5

Aldrem Corredor | 4

Brainer Bonaci | 3

Cabe recordar que los dirigidos por el manager José Alguacil tendrán una quinta semana de ronda regular bastante atípica. Su jornada de este martes, contra Cardenales de Lara, fue reprogramada. Por ende, sus próximos compromisos serán el jueves, frente a Navegantes del Magallanes; el sábado, ante los crepusculares; y el domingo, contra Tigres de Aragua.