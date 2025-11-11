¡Sorpresa en la cueva! Leones del Caracas dejan en libertad a Ronald Herrera y tres jugadores más

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas realizaron varios movimientos en su roster de cara a continuar con su buen arranque de campaña en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Este martes, el conjunto melenudo dejó en libertad a cuatro jugadores: dos lanzadores, un infielder y un receptor.

De acuerdo con lo publicado por la gerencia del equipo capitalino, los peloteros que ya no formarán parte de la plantilla y que podrán firmar con otros equipos de la LVBP son:

Ronald Herrera (Lanzador Derecho)

José Mesa Jr. (Lanzador Derecho)

Ángel Aguilar ( Infielder )

Gersel Pitre (Receptor)

Sorpresa por la liberación de Ronald Herrera

La salida del derecho Ronald Herrera (30 años) generó especial sorpresa y debate entre los aficionados del equipo, quienes han manifestado la necesidad de reforzar el pitcheo. "Herrera lesionado es mejor que Henderson Álvarez," comentó un usuario en la red social X (anteriormente Twitter), reflejando la opinión de un sector de la fanaticada.

A pesar de la decisión, Herrera había mostrado un breve, pero prometedor desempeño: no permitió carreras en la única entrada que lanzó esta campaña con los Leones y ponchó a dos rivales. Incluso se había mencionado la posibilidad de que volviera a su rol natural de abridor. El lanzador lucía como una posible opción para ayudar a un cuerpo monticular que registra una efectividad colectiva de 5.67, la segunda peor en la liga hasta el momento.

Pitre y Aguilar también salen

El receptor Gersel Pitre también fue una de las bajas. En la temporada 2025-2026, Pitre conectó tres hits en nueve turnos oficiales, con dos carreras remolcadas. Su línea ofensiva de por vida con los Leones es de .357/.438/.357 en solo 14 compromisos repartidos en dos campañas.

Con un promedio vitalicio en la LVBP de .351 y dos cuadrangulares en 90 encuentros, no sería extraño que el careta reciba pronto llamadas de otros clubes de la liga.

Finalmente, el infielder Ángel Aguilar fue liberado pese a ser una de las contrataciones del equipo a principio de la temporada. Solo participó en un encuentro. A pesar de contar con buenas actuaciones previas en la LVBP, la profundidad del infield de los capitalinos dificultaba sus oportunidades de juego.