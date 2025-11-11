LVBP: Tigres de Aragua activa en su roster a este experimentado relevista

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua quieren continuar por la senda del triunfo en esta campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), razón por lo que para esta neuva semana, refuerzan su bullpen con un importante relevista. Se trata del exgrandeliga Deolis Guerra, quien se suma al cuerpo de relevistas del equipo aragueño.

El derecho, que viene de ser campeón en México con los Diablos Rojos, tendrá su primera experiencia con el equipo "bengalí", tomando en cuenta que la última temporada muerta llegó vía cambio desde los Navegantes del Magallanes, equipo con el que jugó 14 zafras en el beisbol venezolano.

Deolis Guerra jugará por primera vez con los Tigres

Según reportó en X Carlos Valmore Rodríguez, Guerra se une esta semana al roster de los Tigres de Aragua, siendo una incorporación que promete darle más profundidad al bullpen aragüeño. Su experiencia y control en los momentos clave podrían marcar la diferencia en los juegos cerrados que restan de la temporada.

La llegada de este lanzador de 36 años fortalece aún más a un cuerpo de relevistas que ha sido fundamental en el buen desempeño de los aragueños durante esta campaña 2025-2026 de la LVBP. Con su aporte, el equipo busca mantener el ritmo ganador y consolidarse como uno de los contendientes más sólidos del torneo.

Deolis Guerra de por vida en la Liga Venezolana tiene récord de 15-14, siete salvamentos con efectividad vitalicia de 3.76, 1.23 de WHIP, 64 boletos y 251 ponches, todo esto en 198 juegos, todos con el Magallanes.