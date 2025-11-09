Tigres de Aragua no ceden terreno y apalean a Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua protagonizaron una noche de ofensiva descomunal en el Estadio José Pérez Colmenares al conectar dieciocho imparables y vencer con autoridad por trece carreras a tres a las Águilas del Zulia.

El partido se definió con racimos ofensivos decisivos, con un rally de siete-carreras en el tercer inning y un ataque de cuatro anotaciones en el séptimo que marcaron la tendencia. La acumulación de hits no solo evidenció el buen momento de los Tigres, sino también un pitcheo rival que no logró contener el vendaval.

Desde el inicio, el conjunto aragüeño mostró hambre. Con una estrategia agresiva y el respaldo de su manager, Oswaldo Guillén, logró capitalizar los errores y debilidades del contrario.

En tanto, la escuadra zuliana sufrió de nuevo ante un juego desnivelado: su abridor, Andry Lara, cargó con la apertura y la derrota, al no lograr imponerse en lo que fue una noche para el olvido.

Tigres de aferra a la cima

Para las Águilas del Zulia, la derrota representa más que un marcador elevado: significa que su ofensiva no pudo responder, ni su picheo contener la avalancha, lo cual agrava sus aspiraciones en un torneo que exige consistencia.

Para los Tigres, en cambio, esta victoria sirve de impulso y manda un mensaje claro al resto de la liga al ser líderes en la tabla y mantener una importante diferencia con respecto a sus principales perseguidores.