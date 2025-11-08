LVBP: Tigres hundió más al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua siguen sólidos en el primer lugar de la tabla al blanquear 4-0 a los Navegantes del Magallanes que siguen sin levantar cabeza y caen por quinta vez consecutiva. El pitcheo bengalí solo permitió tres imparables y a pesar de ceder ocho bases por bolas los turcos no encontraron la manera de anotar carreras.

Aragua se fue adelante en el segundo inning gracias a un sencillo de José Sibrian y un rodado de José Peraza.

Luego, en el cuarto, un doble de Keyber Rodríguez y un elevado de sacrificio de Gorkys Hernández trajeron las otras dos carreras para poner cifras definitivas al compromiso 4 a 0.

El mánager Oswaldo Guillén utilizó hasta seis relevistas para preservar la ventaja y nada más permitieron un imparable para cerrar cualquier tipo de posibilidad de reacción filibustera.

Los Tigres llegan a 13 triunfos mientras que el Magallanes cae por decimotercera vez en la temporada que siguen sin encontrar el rumbo luego de la salida de Eduardo Pérez.

La victoria fue para Nick Struck (2-0) y la derrota para Jesús Paricaguan (1-1).