LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del sábado 8 de octubre

La jornada de este sábado 8 de noviembre cerró con muchas emociones, grandes batazos y resultados abultados. De los cuatro compromisos pautados, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua salieron airosos, una situación que los acomoda un poco mejor en la tabla de posiciones.
Por una parte, melenudos y bengalíes extendieron sus respectivas rachas positivas tras imponerse a Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, respectivamente.
A su vez, escualos y crepusculares tomaron una importante bocanada de aire en su intento por salir de la zona baja, esto luego de derrotar a Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita.
Tabla de posiciones de la LVBP
|EQUIPO
|JJ
|JG
|JP
|AVE
|DIF.
|Tigres de Aragua
|20
|14
|6
|.700
|0
|Leones del Caracas
|19
|11
|8
|.579
|2.5
|Bravos de Margarita
|20
|11
|9
|.550
|3
|Águilas del Zulia
|19
|10
|9
|.526
|3.5
|Caribes de Anzoátegui
|19
|9
|10
|.474
|4.5
|Tiburones de La Guaira
|20
|9
|11
|.450
|5
|Cardenales de Lara
|20
|9
|11
|.450
|5
|Navegantes del Magallanes
|19
|5
|14
|.263
|8.5