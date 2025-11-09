LVBP

LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del sábado 8 de octubre

Leones del Caracas derrotó a Navegantes del Magallanes para seguir escalando en la tabla de posiciones

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 10:44 pm
LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del sábado 8 de octubre
Foto: @tigresoficiales
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado 8 de noviembre cerró con muchas emociones, grandes batazos y resultados abultados. De los cuatro compromisos pautados, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua salieron airosos, una situación que los acomoda un poco mejor en la tabla de posiciones.

NOTAS RELACIONADAS

Por una parte, melenudos y bengalíes extendieron sus respectivas rachas positivas tras imponerse a Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, respectivamente.

A su vez, escualos y crepusculares tomaron una importante bocanada de aire en su intento por salir de la zona baja, esto luego de derrotar a Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita.

Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.

Tabla de posiciones de la LVBP

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.
Tigres de Aragua 20 14 6 .700 0
Leones del Caracas 19 11 8 .579 2.5
Bravos de Margarita 20 11 9 .550 3
Águilas del Zulia 19 10 9 .526 3.5
Caribes de Anzoátegui 19 9 10 .474 4.5
Tiburones de La Guaira 20 9 11 .450 5
Cardenales de Lara 20 9 11 .450 5
Navegantes del Magallanes 19 5 14 .263 8.5

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Sabado 08 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol