LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del sábado 8 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado 8 de noviembre cerró con muchas emociones, grandes batazos y resultados abultados. De los cuatro compromisos pautados, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua salieron airosos, una situación que los acomoda un poco mejor en la tabla de posiciones.

Por una parte, melenudos y bengalíes extendieron sus respectivas rachas positivas tras imponerse a Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, respectivamente.

A su vez, escualos y crepusculares tomaron una importante bocanada de aire en su intento por salir de la zona baja, esto luego de derrotar a Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita.

Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.

Tabla de posiciones de la LVBP