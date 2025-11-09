LVBP

LVBP: Estos son los resultados de la jornada del sábado 8 de noviembre

Leones, Tiburones, Cardenales y Tigres salieron airosos de sus respectivos encuentros de este sábado

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 10:20 pm
LVBP: Estos son los resultados de la jornada del sábado 8 de noviembre
Foto: @cardenalesdice
La temporada 2025-2026 de la LVBP bajó el telón de otra emocionante jornada este sábado 8 de noviembre. Para esta ocasión, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua sumaron una victoria más a sus respectivos casilleros, lo que les permitió dar otro paso adelante hacia el Round Robin.

Por un lado, los melenudos derrotaron con lo justo a Navegantes del Magallanes en su tercer careo del año. A su vez, los escualos hicieron respetar el Universitario tras blanquear a Caribes de Anzoátegui.

En el occidente del país, los pájaros rojos cortaron su racha negativa luego de ganarle con autoridad a Bravos de Margarita. Finalmente, los bengalíes no tuvieron piedad ante Águilas del Zulia y siguen consolidándose en la cima de la clasificación.

Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.

Resultados del sábado 8 de noviembre en la LVBP

  • Leones del Caracas 3 - 2 Navegantes del Magallanes
  • Caribes de Anzoátegui 0 - 4 Tiburones de La Guaira
  • Bravos de Margarita 6 - 9 Cardenales de Lara
  • Águilas del Zulia 3 - 13 Tigres de Aragua

 

Sabado 08 de Noviembre de 2025
