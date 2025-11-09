LVBP: Leones se quita el yugo del Magallanes y extiende su racha de victorias

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este sábado se vivió otra edición de los eternos rivales de la LVBP, el tercero de la temporada 2025-2026 para ser más precisos. Y es que el Estadio José Bernardo Pérez presenció la primera victoria del año de Leones del Caracas sobre Navegantes del Magallanes, con un ajustado marcador de 3 a 2.

Los antecedentes más recientes entre los eternos rivales mostraban par de victorias de la Nave, tanto en Caracas como en Valencia. Sin embargo, el buen presente de los melenudos pudo más y de esa manera agudizaron la crisis de resultados de los filibusteros.

Lenyn Sosa y José Torres, las figuras de Leones en Valencia

Los Leones no tardaron en inaugurar la pizarra. En la misma primera entrada, un sencillo de Lenyn Sosa y un boleto a Aldrem Corredor le dieron un panorama ideal a Leandro Cedeño, quien pegó un doble por el jardín central para remolcar a sus compañeros.

En el tercer capítulo, Lenyn Sosa regresó al plato con intenciones de extender la ventaja, y así lo hizo. Ante los envíos de Jonny Cuevas, conectó su segundo cuadrangular de la zafra luego de desaparecer la pelota por todo el jardín central.

Mención especial para el abridor José Torres, quien tuvo su cuarta apertura del año con los capitalinos y se vio intraficable. En total trabajó por espacio de cinco episodios en los que toleró cuatro indiscutibles, regaló una base por bolas y ponchó a siete rivales.

Luego de su salida, y de un inning en blanco del relevista Junior Flores, los carabobeños descontaron las acciones en la parte baja del séptimo innings. Allí, Luis Suisbel disparó un jonrón de dos carreras para ponerle más picante al encuentro. Sin embargo, Norwith Gudiño y Carlos Hernández terminaron de sellar la victoria de los melenudos.

De esta manera, Leones del Caracas (11-8) extiende a cinco sus victorias para seguir a la caza del primer lugar de la clasificación. Por su parte, Navegantes del Magallanes (5-14) continúa sin ver luz y ya acumula seis derrotas al hilo.